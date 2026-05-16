Haberler

Devrilen traktörün altında kalan çocuk, yaşamını yitirdi

Devrilen traktörün altında kalan çocuk, yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde kontrolünü kaybeden traktörün devrilmesi sonucu 15 yaşındaki Efe Çobanoğlu aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde kontrolünü yitirdiği traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan Efe Çobanoğlu (15), hayatını kaybetti.

Kaza, dün süüt 23.00 sıralarında Germencik ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Efe Çobanoğlu'nun kontrolünü kaybettiği 09 ANA 633 plakalı traktör, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, devrilen traktörün altında kalan Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çobanoğlu'nun cenazesi, Çamköy Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Tozu dumana kattı! Kocaeli Stadyumu'nda Zayn Sofuoğlu'ndan motosiklet şovu

7 yaşında tozu dumana kattı
Bundesliga'da nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu

Nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu
Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro: “Gelecekten Gelen Çocuk” okullarda

Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü