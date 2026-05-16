Devrilen traktörün altında kalan çocuk, yaşamını yitirdi
Aydın'ın Germencik ilçesinde kontrolünü kaybeden traktörün devrilmesi sonucu 15 yaşındaki Efe Çobanoğlu aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Kaza, dün süüt 23.00 sıralarında Germencik ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Efe Çobanoğlu'nun kontrolünü kaybettiği 09 ANA 633 plakalı traktör, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, devrilen traktörün altında kalan Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çobanoğlu'nun cenazesi, Çamköy Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.