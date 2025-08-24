Germencik'te Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Güncelleme:
Germencik'te iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Germencik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.B'nin kullandığı 20 BCM 65 plakalı otomobil, Mursallı Kavşağı yakınlarında M.K'nin yönetimindeki 35 AIK 873 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle M.K. idaresindeki otomobil, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.K. ile yolcu konumundaki B.K. ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü E.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
