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Germencik'te Öğrenciler Karnelerini Aldı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı. Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve beraberindekiler, Çamköy İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi. Öğrencilerin iyi bir tatil geçirmelerini temenni eden Gülenç, çocuklarla bir arada olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Çiftçi de ilçedeki 7 bin 400 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını sözlerine ekledi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve beraberindekiler, Çamköy İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilerin iyi bir tatil geçirmelerini temenni eden Gülenç, çocuklarla bir arada olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Çiftçi de ilçedeki 7 bin 400 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Turgay Gülenç Kemal Çiftçi Germencik Çamköy Tatil Aydın Eğitim Güncel Haberler

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