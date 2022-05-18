Germencik'te minik sporculardan Kaymakam Gülenç'e ziyaret - Haberler

Germencik'te minik sporculardan Kaymakam Gülenç'e ziyaret
AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'ın Germencik ilçesinde karatede başarı sağlayan minik sporcular, Kaymakam Turgay Gülenç'i ziyaret etti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde karatede başarı sağlayan minik sporcular, Kaymakam Turgay Gülenç'i ziyaret etti.
Kaymakamlık makamındaki ziyarete Sivas'ta düzenlenen Minik Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 40 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Mustafa Arıtan ile Mavi Ada Spor Kulübü sporcuları katıldı.
Kaymakam Turgay Gülenç, başarılı sporcuları kutlayarak onlara çeşitli hediyeler verdi.
AA / Necip Uyanık - Güncel