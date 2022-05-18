Germencik'te minik sporculardan Kaymakam Gülenç'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Germencik'te minik sporculardan Kaymakam Gülenç'e ziyaret

AA - Necip Uyanık - Güncel
 - Güncelleme:

Aydın'ın Germencik ilçesinde karatede başarı sağlayan minik sporcular, Kaymakam Turgay Gülenç'i ziyaret etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde karatede başarı sağlayan minik sporcular, Kaymakam Turgay Gülenç'i ziyaret etti.

Kaymakamlık makamındaki ziyarete Sivas'ta düzenlenen Minik Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 40 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Mustafa Arıtan ile Mavi Ada Spor Kulübü sporcuları katıldı.

Kaymakam Turgay Gülenç, başarılı sporcuları kutlayarak onlara çeşitli hediyeler verdi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Turgay Gülenç, Germencik, Sivas, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title