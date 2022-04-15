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Germencik'te kaymakamlık iftar programı düzenledi

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'ın Germencik ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen iftarda, milletvekilleri, daire amir ve müdürleri muhtarların sorunlarını dinledi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen iftarda, milletvekilleri, daire amir ve müdürleri muhtarların sorunlarını dinledi.

Çakaloğlu Tesisleri'nde verilen iftara AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim'in yanı sıra 27 muhtar, daire amir ve müdürleri katıldı.

Muhtarlarla sohbet eden milletvekilleri ve daire amirleri, talep ve sorunları dinledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Muhtarlarımızın çoğu talepleri aslında yerel yönetimlerin yapacağı işler ama biz de elimizden geleni yapacağız. Yerel yönetimlerin yetişmediği, yapmadığı yerde destek veririz." dedi.

Kaymakam Turgay Gülenç de katılanların ramazan ayını kutlayarak, mahallelerdeki sorunları çözmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Germencik'te kaymakamlık iftar programı düzenledi

Germencik'te kaymakamlık iftar programı düzenledi

Germencik'te kaymakamlık iftar programı düzenledi

Germencik'te kaymakamlık iftar programı düzenledi

AA / Necip Uyanık - Güncel

Metin Yavuz, Germencik, AK Parti, Aydın, Güncel, Haberler

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