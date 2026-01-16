Haberler

Aydın'da jeotermal boru hattında buhar sızıntısı yaşandı

Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ilçesinde jeotermal boru hattında meydana gelen buhar sızıntısı nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. İlgili ekipler bölgede çalışma başlattı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jeotermal boru hattında meydana gelen buhar sızıntısından dolayı çalışma başlatıldı.

Çamköy-Bozköy yolunun kenarından geçen bir jeotermal firmaya ait boru hattından buhar sızdı.

Haber verilmesiyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi, Germencik Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sızma nedeniyle Çamköy-Bozköy yolu ulaşıma kapatıldı.

Belediye ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Ulaşım, jandarmanın kontrolünde alternatif yollardan sağlanıyor.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci bölgede inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Haberler.com
500

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
