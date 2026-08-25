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Germencik'te İncir Hırsızlığı: 3 Tutuklama

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Aydın'ın Germencik ilçesinde incir bahçelerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir bahçelerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Moralı Mahallesi'ndeki incir bahçelerinde meydana hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler A.G. ve M.S'yi yakaladı.

Ömerbeyli Mahallesi'nde de önleyici kolluk devriyesi gerçekleştiren jandarma ekipleri, bir incir bahçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen Y.A'yı suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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