Aydın'da Kokoreç Tezgahına Çarpma: 2 Yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin kokoreç satılan tezgaha çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin kokoreç satılan tezgaha çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.E.B. (17) idaresindeki 09 ACY 539 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yol kenarındaki kokoreç tezgahına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ehliyetsiz sürücü M.E.B. ile otomobildeki G.T. (14) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA