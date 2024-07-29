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Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Alper Özdemir göreve başladı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Bitlis Cumhuriyet Savcılığından Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Alper Özdemir, adliye personeliyle tanıştı. Özdemir, adaletin hızlı ve etkin bir şekilde tecelli etmesi için yoğun şekilde çalışacaklarını belirtti.

Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Alper Özdemir görevine başladı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Bitlis Cumhuriyet Savcılığından Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Özdemir, adliye personeliyle tanıştı.

Özdemir, adaletin hızlı ve etkin bir şekilde tecelli etmesi için yoğun şekilde çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Cumhuriyet Başsavcılığı Alper Özdemir Bitlis Hukuk Politika Güncel Haberler

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