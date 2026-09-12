Haberler

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KONTROL ALTINA ALINDIBolu’nun Gerede ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu'nun Gerede ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bolu Valiliği'nin yangına ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Gerede ilçemize bağlı Yazıkara köyü mülki sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda, bugün saat 18.40 sıralarında meydana gelen yangın, ekiplerimizin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucunda kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ile gerekli güvenlik tedbirleri aralıksız sürdürülmektedir" denildi.

Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı

Pes dedirten görüntü! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 tutuklama talebi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 9 şüpheli hakkında yeni gelişme
Girne’de batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Facidan yeni görüntüler çıktı
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler