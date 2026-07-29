Haberler

Geri dönüşüm malzemeleriyle minyatür eserler yapıyor

Geri dönüşüm malzemeleriyle minyatür eserler yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BOLU’da Celal Ozan (71), geri dönüşüm malzemeleriyle yayla evi, cami, otomobil, eski tarım aletleri ve kentin bilinen yapılarının minyatürlerini yapıyor.

BOLU'da Celal Ozan (71), geri dönüşüm malzemeleriyle yayla evi, cami, otomobil, eski tarım aletleri ve kentin bilinen yapılarının minyatürlerini yapıyor. 150'den fazla minyatür yapan Ozan, hayalinin yaptığı figürleri sergilemek olduğunu söyledi.

Sandallar Mahallesi'nde yaşayan emekli memur Celal Ozan, 5 yıl önce topladığı atık karton, plastik, ahşap ve inşaat malzemeleriyle yayla evi, cami, otomobil, eski tarım aletleri ve kentin bilinen yapıların minyatürünü yapmaya başladı. 150'den fazla minyatür yapan Ozan, televizyonda gördüğü bir programdan etkilenerek böyle bir hobisinin başladığını ifade ederek, "Yaşlı bir adam gördüm televizyonda, ondan esinlendim. 'Bu adam yapar da ben niye yapamam?' dedim. Heyecanlandım, o heyecan üzerine 5-6 seneden beri devam ediyorum" dedi.

'BOŞ VAKTİMİ DEĞERLENDİRİYORUM'

Celal Ozan, boş vaktini değerlendirdiğini belirterek, "Bana bir heyecan oldu, başka bir şey değil yani. Boş vaktimi değerlendiriyorum. Ondan sonra işte işim, başka işlerim de var benim. Bahçe, tarla, tapan işleri. Onlardan arta kalan vaktimde burada çalışıyorum" diye konuştu.

Aynı zamanda göz tansiyonu hastalığı bulunduğunu da belirten Ozan, hobisinin hastalığına ve sıkıntılarına iyi geldiğini ifade ederek, "Gücümün yettiği kadar yapacağım. Tabii sıkıntılarım gidiyor. Boş vaktimi değerlendiriyorum. Kahveye gitme kültürüm benim hiç yok. İşte burada boş vaktimde bahçede hobilerim, ahududum var. Fasulye, bilmem şu bu var. Onları işte ekiyorum, biçiyorum. Şu anda 150 taneden fazla eserim var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti

Bakan imzalamadı, başbakan anında müdahale etti
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
'Kopyala-yapıştır' açıklama! Müslim Sarı'nın Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor

Kopyalayıp yapıştırmış! Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor
Artvin’de 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Daha çocuk yaştaydı! Bahçede yere yığılıp hayata veda etti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
İran'da polis öldüren 2 kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi

İran'da polisleri öldüren iki kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi
Önce sevgilisini sonra olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz

Sevgilisi ve 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz