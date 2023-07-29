Denizli'de geri dönüşüme gidecek atık malzemelerin depolandığı tesiste çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan iyi itfaiye erinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Geri dönüşüm deposundaki yangına 4 saatte kontrol altına alındı

Müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ - Denizli'de geri dönüşüme gidecek atık malzemelerin depolandığı tesiste çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan iyi itfaiye erinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar sonrasında olay yerine polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İçerisinde kimyasal atıkların da bulunduğu deponun çevresindeki yollar polis ekiplerince trafiğe kapatılırken çevre fabrikalar da yangının sıçrama ihtimaline karşı tahliye edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 32 araç ve 100 itfaiye eriyle müdahale ettiği yangında, zaman zaman ufak çaplı patlamalar da meydana geldi. Ekiplerin titiz müdahalesiyle yangın 4 saat sonrasında kontrol altına alındı.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri süren itfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, alevlere teslim olan tesiste büyük maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.