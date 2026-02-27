Haberler

Bolu'nun Gerede ilçesinde okullara kar tatili

Güncelleme:
Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli personel ile çocukları kreş ve anaokuluna devam eden kadınlar idari izinli sayılacak.

Gerede ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki okullar 27 Şubat 2026 Cuma günü tatil edildi. Gerede Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
