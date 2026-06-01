Bolu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde D-750 kara yolunda bariyere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ali A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, D-750 kara yolu İstanbul istikameti Kazanlar mevkisinde bariyere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güzergahta kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Zafer Göder