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Gerede'de Park Halindeki Otomobilin Camları Taşla Kırıldı

Gerede'de Park Halindeki Otomobilin Camları Taşla Kırıldı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde park halindeki otomobilin camlarını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yenimahalle'de S.C'ye ait park halindeki otomobilin camları, atılan taş sonucu kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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