Gerede'de park halindeki hurda araç yandı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde park halindeki hurda araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Gerede ilçesinde park halindeki hurda araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dayıoğlu Mahallesi Kılıç Sokak'ta park halindeki hurda otomobilde yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Eyüp Yalçın - Güncel