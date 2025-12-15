Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu: Osb'lerin Atık Suları Gerede Çayı'nda Yaşamı Yok Etti

Haber: Buse ÖZBEY

(BOLU) - Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu, ilçedeki Organize Sanayi Bölgelerinden (OSB) arıtılmadan deşarj edilen suların Gerede Çayı'ndaki canlı yaşamını yok ettiğine dikkati çekti.

Bolu'nun Gerede ilçesinden geçen Gerede Çayı'ndaki kirliliğin sürdüğü belirtildi. Çiftçilik yapan Mustafa Halıcı ile Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu (GEÇTAP) sanayi tesislerinin çevreye zarar verdiğini belirten açıklama yaptı.

Halıcı, Deri OSB'deki ve Karma OSB'de fabrikaların "çevreye duyarlı üretim yaptıkları" iddiasında olduklarını anlatarak, "Maalesef ben arıtılan bir şey göremiyorum. Su hala pis, çok kötü bir koku var. Maalesef hala zulüm devam ediyor. Zaman zaman kendilerini aklamak için bu tip açıklamalar, beyanatlar veriyorlar ama verdikleri beyanatların hepsi boş, yalandan ibaret" dedi.

Akan suyu gösteren Halıcı, "Yaptığınız 'temiz' açıklamalarınız nerede? Zehir burada. Kazançlarınız temiz değil. Sadece biz istihdam sağlıyoruz diye kendinizi aklayamazsınız. Memlekete çok büyük bir kötülük yapıyorsunuz, sonucu ortada. Bu memleket bizim evimiz. Bu memleketi bu kadar vahşice kirletmenin hiçbir açıklaması yok" diye konuştu.

"Lütfen sessiz kalmayın"

GEÇTAP'tan ise konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Gerede Çayı'ndaki kirlilik ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Gerede Deri OSB'de yaklaşık yüz fabrika, Gerede Karma OSB'de ise başta deri sektörü ve jelatin fabrikaları olmak üzere onlarca tesis, hiçbir arıtma yapmadan Gerede Çayı'na 7/24 deşarj yapmaktadır. Gerede Çayı, 288 kilometrelik geniş bir su havzasına sahiptir. Bu havzada yaklaşık 355 bin insan yaşamaktadır. Bu kirlilik Gerede, Eskipazar, Çerkeş, Karabük, Ovacık, Yenice, Gökçebey, Devrek, Filyos ve Zonguldak başta olmak üzere birçok yerleşim alanını doğrudan etkilemekte, bölge halkının yaşamını zehirlemektedir. Bu suda yaşaması gereken tüm canlılar yok olmuştur. Köylünün hayvanları ölmeye devam etmektedir.

İnsanlar artık bahçesini, tarlasını, hayvanını sulayamamaktadır. Lütfen sessiz kalmayın. Lütfen bize destek olun."