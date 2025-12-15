Haberler

Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu: Osb'lerin Atık Suları Gerede Çayı'nda Yaşamı Yok Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu, Bolu'nun Gerede ilçesindeki sanayi tesislerinin arıtılmadan deşarj ettiği suların Gerede Çayı'ndaki canlı yaşamını tehdit ettiğini belirtti. Çiftçilik yapan Mustafa Halıcı, fabrikaların çevreye zarar verdiğini vurgulayarak kirliliğe dikkat çekti.

Haber: Buse ÖZBEY

(BOLU) - Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu, ilçedeki Organize Sanayi Bölgelerinden (OSB) arıtılmadan deşarj edilen suların Gerede Çayı'ndaki canlı yaşamını yok ettiğine dikkati çekti.

Bolu'nun Gerede ilçesinden geçen Gerede Çayı'ndaki kirliliğin sürdüğü belirtildi. Çiftçilik yapan Mustafa Halıcı ile Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu (GEÇTAP) sanayi tesislerinin çevreye zarar verdiğini belirten açıklama yaptı.

Halıcı, Deri OSB'deki ve Karma OSB'de fabrikaların "çevreye duyarlı üretim yaptıkları" iddiasında olduklarını anlatarak, "Maalesef ben arıtılan bir şey göremiyorum. Su hala pis, çok kötü bir koku var. Maalesef hala zulüm devam ediyor. Zaman zaman kendilerini aklamak için bu tip açıklamalar, beyanatlar veriyorlar ama verdikleri beyanatların hepsi boş, yalandan ibaret" dedi.

Akan suyu gösteren Halıcı, "Yaptığınız 'temiz' açıklamalarınız nerede? Zehir burada. Kazançlarınız temiz değil. Sadece biz istihdam sağlıyoruz diye kendinizi aklayamazsınız. Memlekete çok büyük bir kötülük yapıyorsunuz, sonucu ortada. Bu memleket bizim evimiz. Bu memleketi bu kadar vahşice kirletmenin hiçbir açıklaması yok" diye konuştu.

"Lütfen sessiz kalmayın"

GEÇTAP'tan ise konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Gerede Çayı'ndaki kirlilik ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Gerede Deri OSB'de yaklaşık yüz fabrika, Gerede Karma OSB'de ise başta deri sektörü ve jelatin fabrikaları olmak üzere onlarca tesis, hiçbir arıtma yapmadan Gerede Çayı'na 7/24 deşarj yapmaktadır. Gerede Çayı, 288 kilometrelik geniş bir su havzasına sahiptir. Bu havzada yaklaşık 355 bin insan yaşamaktadır. Bu kirlilik Gerede, Eskipazar, Çerkeş, Karabük, Ovacık, Yenice, Gökçebey, Devrek, Filyos ve Zonguldak başta olmak üzere birçok yerleşim alanını doğrudan etkilemekte, bölge halkının yaşamını zehirlemektedir. Bu suda yaşaması gereken tüm canlılar yok olmuştur. Köylünün hayvanları ölmeye devam etmektedir.

İnsanlar artık bahçesini, tarlasını, hayvanını sulayamamaktadır. Lütfen sessiz kalmayın. Lütfen bize destek olun."

Kaynak: ANKA / Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor

Ünlü şarkıcıya şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title