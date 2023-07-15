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Gercüş'te şehitler için mevlit programı düzenlendi

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Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için Ulu Cami'de mevlit okutuldu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için Ulu Cami'de mevlit okutuldu.

Programa, Kaymakam Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kurum ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Daha sonra şehit Mehmet Ali Atılgan'ın kabri ziyaret edilerek, dua edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel

Demokrasi Batman Cami Güncel Haberler

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