Gercüş'te kırmızı laleler Mava Dağı'nı süslüyor - Haberler

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Gercüş'te kırmızı laleler Mava Dağı'nı süslüyor

AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Gercüş'te kırmızı laleler Mava Dağı'nı süslüyor

Gercüş ilçesinde Mava Dağı'nda yetişen kırmızı laleler bölgeye görsel güzellik katıyor.

Gercüş ilçesinde Mava Dağı'nda yetişen kırmızı laleler bölgeye görsel güzellik katıyor.

Poyraz köyünde yaşayan vatandaşlardan Osman Şimşek, bölgede sağlanan huzur ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırmızı lalelerin Mava Dağı'nı süslediğini dile getiren Şimşek, "Artık huzur var. Herkesin bu laleleri görmesini isteriz. Yetkililerden bu bölgeyi doğa turizmine kazandırmalarını istiyoruz." dedi.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Toros Dağları, Osman Şimşek, Güncel, Haberler

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