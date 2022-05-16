Gercüş'te kırmızı laleler Mava Dağı'nı süslüyor - Haberler

Gercüş ilçesinde Mava Dağı'nda yetişen kırmızı laleler bölgeye görsel güzellik katıyor.

Poyraz köyünde yaşayan vatandaşlardan Osman Şimşek, bölgede sağlanan huzur ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırmızı lalelerin Mava Dağı'nı süslediğini dile getiren Şimşek, "Artık huzur var. Herkesin bu laleleri görmesini isteriz. Yetkililerden bu bölgeyi doğa turizmine kazandırmalarını istiyoruz." dedi.