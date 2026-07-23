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Gercüş'te geleneksel yöntemle hazırlanan 'kumda leblebi' yaşatılıyor

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Batman'ın Gercüş ilçesinde kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanan kumda leblebi, odun ateşinde kızdırılan kumda kavrularak üretiliyor. Zahmetli süreçle hazırlanan leblebi, yöresel lezzetler arasında yer alıyor.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, geleneksel yöntemlerle hazırlanan 'kumda leblebi', odun ateşinde kızdırılan kumda kavrularak üretiliyor. Zahmetli üretim sürecinden geçen leblebi, bölgenin yöresel lezzetleri arasında yer alıyor.

Gercüş'te kadınlar tarafından hazırlanan kumda leblebinin üretimi, haşlama, kumda kavurma, eleme ve kabuk soyma aşamalarından oluşuyor. İlk olarak nohutlar odun ateşinde büyük kazanlarda yumuşayıncaya kadar haşlanıyor. Ardından kalın sac üzerinde odun ateşinde kızdırılan özel kumun içine bırakılan nohutlar, yaklaşık 10 dakika boyunca sürekli karıştırılarak kavruluyor. Altın sarısı rengini alan leblebiler, kumdan ayrılması için elekten geçiriliyor. Son aşamada çuvallara alınarak ovulan leblebilerin dış kabukları temizleniyor. Bir kez daha elenen leblebiler tüketime hazır hale getiriliyor.

Doğal üretim yöntemi ve geleneksel pişirme tekniğiyle hazırlanan kumda leblebi, Gercüş'te kadınların emeğiyle yaşatılmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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