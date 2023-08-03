Batman'da kent merkezi ve Gercüş ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Gercüş'te iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı

BATMAN Batman'da kent merkezi ve Gercüş ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Gercüş Çevre Karayolunda Ümit Bilelik yönetimindeki 16 AE 396 plakalı otomobil mıcırlı yolda kayması sonucunda bostan bahçesine girdi. Ümit Bilek (30), Havva Bilelik (29), Musa Bilelik ve Muhammed Melik Bilelik yaralandı. İkinci kaza ise Gercüş Akyar köyü yakınlarında meydana geldi. Sinan Sancar'ın kullandığı 73 AAY 420 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerlerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.