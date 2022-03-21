Gercüş'te hayırsever iş adamından ihtiyaç sahibi ailelere destek
AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'ın Gercüş ilçesinde hayırsever bir iş adamı ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.
GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde hayırsever bir iş adamı ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.
İş adamı Mahsum Altunkaya, hazırladığı gıda kolilerini ilçe merkezi ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim etti.
Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, yardım dolayısıyla Altunkaya'ya teşekkür etti.
AA / İbrahim Torlak - Güncel