Gercüş'te hayırsever iş adamından ihtiyaç sahibi ailelere destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gercüş'te hayırsever iş adamından ihtiyaç sahibi ailelere destek

AA - İbrahim Torlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gercüş'te hayırsever iş adamından ihtiyaç sahibi ailelere destek

Batman'ın Gercüş ilçesinde hayırsever bir iş adamı ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde hayırsever bir iş adamı ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

İş adamı Mahsum Altunkaya, hazırladığı gıda kolilerini ilçe merkezi ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim etti.

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, yardım dolayısıyla Altunkaya'ya teşekkür etti.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

İş Adamı, Batman, Gercüş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title