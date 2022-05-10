Gercüş'te ekipler, kuş yuvasına zarar vermeden elektrik direğindeki arızayı giderdi
AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Gercüş ilçesinde ekipler, kuş yuvasına zarar vermeden elektrik direğindeki arızayı giderdi.
Gercüş ilçesinde ekipler, kuş yuvasına zarar vermeden elektrik direğindeki arızayı giderdi.
Gercüş'te elektrik direğindeki arızayı gidermek için çalışma yapan ekipler, direkte 5 yavrulu karga yuvasıyla karşılaştı.
Ekipler, elektrik direğindeki kuş yuvasına zarar vermemek için özenle çalışma yürüterek, arızayı giderdi.???????
AA / İbrahim Torlak - Güncel