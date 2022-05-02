Gercüş'te bayramlaşma programı düzenlendi
AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'ın Gercüş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Gercüş Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Sinanoğlu, katılımcılarla bayramlaştı.
Sinanoğlu daha sonra beraberindekilerle güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
AA / İbrahim Torlak - Güncel