Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, ilçede bir restoranın açılışına katıldı - Haberler

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Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, ilçede bir restoranın açılışına katıldı

AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, ilçede bir restoranın açılışına katıldı

Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, ilçede bir restoranın açılışını gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, ilçede bir restoranın açılışını gerçekleştirdi.

Restoranda incelemede bulunan Sinanoğlu, işletme sahibi Edip Açık'tan bilgi aldı.

Kaymakam Sinanoğlu, iş yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışa, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Edip Açık, Hisarcık, Güncel, Haberler

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