Üye Girişi
Haberler

Gercüş ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gercüş Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkan Gündüz Günaydın ve ilçe protokolü vatandaşlarla bayramlaştı. Öztaş, daha sonra beraberindekilerle güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Gercüş ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Gercüş Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkan Gündüz Günaydın ve ilçe protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.

Öztaş, daha sonra beraberindekilerle güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Gündüz Günaydın Muhammed Öztaş Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

 Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

 Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

 Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti

Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title