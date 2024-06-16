Gercüş ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi
Gercüş Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkan Gündüz Günaydın ve ilçe protokolü vatandaşlarla bayramlaştı. Öztaş, daha sonra beraberindekilerle güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Gercüş ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.
Gercüş Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkan Gündüz Günaydın ve ilçe protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.
Öztaş, daha sonra beraberindekilerle güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.