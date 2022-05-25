Georgia eyaleti seçimleri - Haberler

Georgia eyaleti seçimleri
AA - Nathan Posner - Güncel
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Seçim alanı tabelası Salonun dışı Oy kabinleri Oy kullananlar Propaganda afişleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde düzenlenen ön seçim için vatandaşlar, Dunwoody bölgesinde oy merkezlerine gelerek oy kullandı.
Seçim alanı tabelası
Salonun dışı
Oy kabinleri
Oy kullananlar
Propaganda afişleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde düzenlenen ön seçim için vatandaşlar, Dunwoody bölgesinde oy merkezlerine gelerek oy kullandı.
AA / Nathan Posner - Güncel