Georgia eyaleti seçimleri - Haberler

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Georgia eyaleti seçimleri

AA - Nathan Posner - Güncel
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Seçim alanı tabelası Salonun dışı Oy kabinleri Oy kullananlar Propaganda afişleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde düzenlenen ön seçim için vatandaşlar, Dunwoody bölgesinde oy merkezlerine gelerek oy kullandı.

Seçim alanı tabelası

Salonun dışı

Oy kabinleri

Oy kullananlar

Propaganda afişleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde düzenlenen ön seçim için vatandaşlar, Dunwoody bölgesinde oy merkezlerine gelerek oy kullandı.

AA / Nathan Posner - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Propaganda, Güncel, Haberler

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