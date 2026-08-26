Gent Üniversitesi Rektörü: Akademik Özgürlüğü Kısıtlamıyoruz

Belçika'daki Gent Üniversitesinin Rektörü Petra de Sutter, ABD'li araştırmacı Nathan Cofnas'ın, Cambridge Üniversitesinin eski öğretim üyesi Jason Arday'ı intihalle suçlamasının ardından hakkında başlatılan disiplin süreci kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının akademik özgürlüğü kısıtladığı yönündeki eleştirileri reddetti.

De Sutter, resmi haber ajansı Belga'ya açıklamada, "Akademik özgürlüğü yüzde 100 destekliyorum." ifadesini kullandı.

Üniversitenin Cofnas hakkında başlattığı disiplin sürecini akademik özgürlüğe müdahale olarak değerlendirenlerin dosyanın içeriğine hakim olmadığını savunan de Sutter, "Akademik özgürlüğü bizim kısıtladığımızı iddia etmek tamamen yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitenin disiplin dosyasına ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla sınırlı ölçüde paylaşmasına da değinen de Sutter, işveren olarak yasal düzenlemelere, kurum içi prosedürlere ve personel dosyalarının gizliliğine uymak zorunda olduklarını belirtti.

İki karşıt mektupta binlerce imza toplandı

Gent Üniversitesi çalışanlarından bir grubun kişisel girişimiyle hazırlanan ve üniversitenin resmi görüşünü yansıtmayan mektup için 1700'den fazla imza toplandı.

Cofnas hakkında disiplin soruşturması başlatılmasının desteklendiği mektupta, Cofnas'ın blogunda kullandığı ırkçı bazı ifadelerin üniversitenin etik kurallarıyla bağdaşmadığı savunuldu.

Diğer yandan başka bir mektupta da çeşitli ülkelerden akademisyenler, Cofnas'a yönelik disiplin sürecinin akademik özgürlük açısından endişe verici olduğunu savunarak, 800'ü aşkın imza toplamıştı.

Olayın geçmişi

ABD'li araştırmacı Cofnas, eski Cambridge Üniversitesi Profesörü Jason Arday'ın bazı akademik çalışmalarında intihal bulunduğunu öne sürmüş ve Arday'ın akademik geçmişine ilişkin beyanlarını kamuoyu önünde sorgulamıştı.

Arday'ın kısa süre sonra Londra'daki evinde ölü bulunması, tartışmaların akademik özgürlük, medya baskısı ve ayrımcılık boyutlarıyla daha da büyümesine yol açmıştı.

Gent Üniversitesi, Cofnas'ın açıklamalarının ardından akademisyen hakkında ön disiplin soruşturması başlatmış ve soruşturma süresince kendisini tedbiren görevden uzaklaştırmıştı.

Üniversite yönetimi, kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmazken akademik özgürlüğün sınırsız olmadığını ve başkalarının haklarının korunması amacıyla sınırlandırılabileceğini belirtmişti. Cofnas ise kararın siyasi saiklerle alındığını savunmuştu.

Kaynak: AA