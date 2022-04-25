Geniş Personel Kadrosu, son teknoloji araçlar ile temizlik

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı; " Antakya'mızın 95 Mahallesini her gün kapsamlı olarak temizliyoruz. Ekiplerimiz gece – gündüz aralıksız olarak çalışıyorlar.

Hizmetlerimiz kapsamında cadde ve sokaklarımız her gün düzenli olarak temizleniyor. Ekiplerimiz sokak süpürme, ana arterlerde yıkama, konteyner tasfiye, park ve yeşil alan temizlikleri, ibadethane temizlikleri, geri dönüşüm çalışmaları gibi pek çok temizlik hizmeti eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda geniş bir personel kadrosu ile son teknoloji araç ve ekipmanlar ile şehrimize hizmet ediyoruz.

Daha temiz bir Antakya'da yaşamak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakabilmek amacıyla hep birlikte bu çalışmalara katkı sağlamalıyız.

Çöp Çıkarma Saatlerine Dikkat

Atıklarımızı ayrıştırarak geri dönüşüme uygun olanları geri dönüşüm noktalarına, kumaş atıklarımızı mahallelerimize yerleştirdiğimiz kumaş geri dönüşüm kumbaralarına ve diğer evsel atıklarımızı mümkün oldukça akşam 20.00 - 22.00 saatleri arasında çöp konteynerlerinin içerisine bırakalım. Gün içerisinde bırakılan çöpler akşam 22.00 saatine kadar konteynerlerde beklemekte olduğundan yaz mevsiminde uçkun ve koku oluşumuna neden olacaktır. Bu konuda hemşerilerimizin hassasiyet göstermesi, çevre temizliğine katkı sağlayacaktır.

Atıklar Geri Dönüşüme Uygun Ayrıştırılmalı

Atık yağ, atık pil, elektronik atıklar, kumaş atıkları belediyemizce bertaraf edilerek geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Bu konuda Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı çevre denetim birimimiz hemşerilerimize yardımcı olmaktadır. Yolculuk esnasında aracımızda veya elimizde bulunan atıkları cadde ve sokaklarımıza değil, en yakın çöp konteynerinin içerisine bırakmaya özen gösterelim.

Ormanlık Alanlarımızı Yangın Riskinden Koruyalım

Yaz mevsimi süresince olası yangınları önlemek amacıyla ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde ateş, çöp, izmarit, cam ve plastik atık bırakmamaya özen gösterelim. Olası orman yangınlarına sebebiyet vermemek ve doğayı korumak için piknik sonrası atıklarımızı çöp konteynerlerinin içerisine bırakalım.

Daha Yeşil Bir Antakya İçin El Ele

Bizler daha yeşil, daha temiz bir şehir için gece gündüz demeden çalışırken, sizler de bu güzel şehri gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil bırakabilmek için çevre temizliğine daha çok önem vererek destek olabilirsiniz."

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