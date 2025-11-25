Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Siber Savunma Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı MEBS ve Elektronik Harp Komutanlığı ile TSK Siber Savunma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı MEBS ve Elektronik Harp Komutanlığı ile TSK Siber Savunma Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntülere de yer verildi.