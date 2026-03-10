Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kuchekbayev ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mereke Kuchekbayev ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mereke Kuchekbayev'i kabul ettiği" belirtildi.

Paylaşımda, "Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı" denildi.

Kaynak: ANKA