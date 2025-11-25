Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Elektronik Harp ve Siber Savunma Komutanlıklarını Ziyaret Etti
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) ve Elektronik Harp ile TSK Siber Savunma Komutanlıklarını ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) ve Elektronik Harp Komutanlığı ile TSK Siber Savunma Komutanlığını ziyaret etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı MEBS ve Elektronik Harp Komutanlığı ile TSK Siber Savunma Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel