Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Toplantısı'nın 2'nci gün oturumlarına katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin(TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Askeri Komite Toplantısı'nın 2'nci gün oturumlarına katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ayrıca Macaristan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gabor Böröndı, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakın ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir" denildi.