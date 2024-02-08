Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, resmi törenle başladı ve basına kapalı olarak devam etti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile bir araya geldi.
Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Al-Aqeel Al-Nabet'i başkanlıkta resmi törenle karşıladı.
İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Al-Aqeel Al-Nabet, onur kıtasını selamladı.
Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.