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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, resmi törenle başladı ve basına kapalı olarak devam etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile bir araya geldi.

Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Al-Aqeel Al-Nabet'i başkanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Al-Aqeel Al-Nabet, onur kıtasını selamladı.

Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Metin Gürak Orgeneral Katar Diplomasi Politika Güncel Haberler

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