Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a Pakistan İmtiyaz Nişanı Verildi

(ANKARA) - Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari tarafından "Pakistan İmtiyaz Nişanı" verildi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askeri iş birliğine sağladığı katkılardan dolayı Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari tarafından "Pakistan İmtiyaz Nişanı" tevdi edildi.