Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Eskişehir'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından, "Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajında, "Şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, şehitlerin fotoğraflarına da yer verildi.
Kaynak: AA