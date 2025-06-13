Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suriye'ye Resmi Ziyarette Bulundu

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'ye resmi ziyarette bulundu. Gürak, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapmıştır" ifadeleri kullanıldı.