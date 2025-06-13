Genelkurmay Başkanı Gürak, Suriye'de Görüşmelerde Bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile ikili görüşmeler yaptı.
- Genelkurmay Başkanı Gürak, Şam'da
ŞAM - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Şam'da Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Gürak, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin el-Nasan ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel