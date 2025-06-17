Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Dragone ile Görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile Ankara'da bir araya geldi. Törenle karşılanan Dragone ile görüşme Genelkurmay Karargahı'nda yapıldı.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'yi askeri törenle karşıladığı" belirtilerek, "Törenin ardından Orgeneral Gürak ile Oramiral Dragone ve heyetler Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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