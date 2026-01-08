Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Ürdünlü Mevkidaşıyla Görüştü

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslar için Ankara'da bulunan Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaity'yi kabul etti.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaity'yi kabul ettiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaity'ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
