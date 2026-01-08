Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Ürdünlü Mevkidaşıyla Görüştü

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaity'yi kabul ettiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaity'ı kabul etti" ifadelerine yer verildi.