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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da bulunan Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil'i kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı; TSK'nın sanal medya hesabından fotoğraf paylaşıldı.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU KABUL ETTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil'i kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. Kabule ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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