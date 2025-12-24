Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazını inceledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, beraberinde Kuvvet Komutanları ile Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyüne geldi. Burada kendilerini karşılayan askeri yetkililerden bir süre bilgi alan Orgeneral Bayraktaroğlu, daha sonra alana geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.

Heyettekiler, daha sonra AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçerek bir süre Ankara Valisi Vasip Şahin, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililerle görüştükten sonra alandan ayrıldı.