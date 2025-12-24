Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazını inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı ile beraberindeki 4 kişi ve mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Heyet, daha sonra AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, beraberinde Kuvvet Komutanları ile Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyüne geldi. Burada kendilerini karşılayan askeri yetkililerden bir süre bilgi alan Orgeneral Bayraktaroğlu, daha sonra alana geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.

Heyettekiler, daha sonra AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçerek bir süre Ankara Valisi Vasip Şahin, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililerle görüştükten sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler

Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği hastanelik ettiler
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani