Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya'da Hafter ile Görüştü

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile bir araya geldi. Görüşme hakkında detaylı bilgi ve fotoğraflar Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bayraktaroğlu, Hafter ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
