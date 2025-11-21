Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya'da Hafter ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bayraktaroğlu, Hafter ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.