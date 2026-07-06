Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kanadalı mevkidaşı Carignan ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan'ı resmi törenle karşıladı. İki komutan, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Carignan'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Carignan, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ile Orgeneral Carignan??????,? törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal