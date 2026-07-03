Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hollandalı Mevkidaşı Orgeneral Eichelsheim ile Görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetli olarak Ankara'da bulunan Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'i askeri törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim ile bir araya geldi.
TSK'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'i askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA