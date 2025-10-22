Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Eskişehir'de Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret ederek, Hava Savunma Koordinasyon Çalışması'na katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni (BHHM) ve Müşterek Kuvvet Hava Komutanlığı'nı (JFAC) ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Orgeneral Bayraktaroğlu ziyaret, inceleme ve denetlemelerin ardından Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Hava Savunma Koordinasyon Çalışması'na katılmıştır."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.