Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Al Hallami'yi Kabul Etti

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in daveti üzerine Türkiye'de bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami'yi kabul etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami'yi kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Tokel'in Al Halami ile görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda da "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyarete gelen Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami, Orgeneral Metin Tokel'i makamında ziyaret etti" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
