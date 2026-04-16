Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Almanya'da askeri törenle karşılandı

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Almanya'nın Berlin kentinde askeri törenle karşılandı. Ziyaret sırasında Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve Savunma Bakanı Yardımcısı Sebastian Hartmann ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'in davetlisi olarak Almanya'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, askeri törenle karşılandı, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında Almanya Savunma Bakanı Yardımcısı Sebastian Hartmann ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
