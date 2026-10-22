Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Genel Kurul'da seçilen Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan, Vali Soytürk'ü ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genel Kurul'da seçilen Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan, Vali Soytürk'ü ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Barosu Başkanı Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Soytürk, 37. Olağan Genel Kurul'da başkan seçilen Arslan ile beraberindekilere yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.

Tekirdağ Barosu Başkanı Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 37. Olağan Genel Kurul'da baro başkanlığına seçilen Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Soytürk ile makamında bir araya geldi.

Vali Soytürk, Arslan ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük

12 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu! Günahı çok büyük
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı

Mustafa Sarıgül'ün en yakınındaki isim gözaltına alındı
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam

Fon kurulu 7. kez toplandı! İşte mağdurlara ödenen rakam
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı

İnfial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
336 yıllık dev bankada yapay zeka depremi! Barclays 5 bin çalışanını kapının önüne koyuyor

336 yıllık dev banka 5 bin çalışanı kapının önüne koyuyor
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler

Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler

Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler