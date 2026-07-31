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Genco Erkal için hazırlanan anıt mezar, sanatçının vefatının 2. yılında açıldı

Genco Erkal için hazırlanan anıt mezar, sanatçının vefatının 2. yılında açıldı
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Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Genco Erkal'ın vefatının 2. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla hazırlanan anıt mezar, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Genco Erkal'ın vefatının 2. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla hazırlanan anıt mezar, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Anıt mezarın açılışına, Erkal'ın ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan sanatçının kızı Ayşe Sümer, anıt mezarın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Anıt mezarı tasarlayan mimarlardan Tuncay Çavdar, uzun yıllardır Genco Erkal için bir tiyatro yapısı hayal ettiklerini, bu düşüncenin anıt mezar projesine dönüştüğünü söyledi.

Mimar Özcan Arca da Erkal ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını anlatarak, sanatçının özellikle Nazım Hikmet'in eserlerini gelecek kuşaklara ulaştırmada önemli rol üstlendiğini dile getirdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise Genco Erkal'ın tiyatroyla toplumsal duyarlılığı buluşturan önemli sanatçılardan biri olduğuna işaret ederek, sanatçının anısını yaşatacak anıt mezarın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Tören, Ercan ve Gökhan Çağıran'ın müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Genco Erkal hakkında

İstanbul'da 28 Mart 1938'de doğan Genco Erkal, 1959'dan itibaren Türkiye'nin önemli özel tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 1969'da Dostlar Tiyatrosunu kuran Erkal, Nikolay Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" başta olmak üzere birçok eseri tiyatroya uyarladı.

Aziz Nesin, Haldun Taner, Nazım Hikmet, Behiç Ak ve Yaşar Kemal'in eserlerini sahneye taşıyan sanatçı, "At" (1982) ve "Faize Hücum" (1983) filmlerindeki performansıyla Antalya Film Festivali'nde iki kez "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

Bir süre kan kanseri tedavisi gören Genco Erkal, 31 Temmuz 2024'te 86 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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